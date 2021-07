https://it.sputniknews.com/20210702/assalto-al-prosecco-italiano-la-croazia-tenta-di-dichiarare-prosek-vino-doc-nellue-11980009.html

Assalto al prosecco italiano, la Croazia tenta di dichiarare Prosek vino Doc nell’Ue

Assalto al prosecco italiano, la Croazia tenta di dichiarare Prosek vino Doc nell’Ue

La Croazia ci prova ancora, vuole che il suo Prosek ottenga la denominazione di origine controllata, ma l'Italia si oppone nelle appropriate sedi europee per... 02.07.2021, Sputnik Italia

L’agroalimentare italiano è sempre in trincea contro i tentativi di copiare o simulare le eccellenze italiane. Ci prova ancora una volta la Croazia chiedendo all’Unione Europea il riconoscimento della denominazione del vino Prosek che, secondo l’europarlamentare della Lega, Mara Bizzotto, “è palesemente in conflitto con la DOP italiana Prosecco e con tutte le normative Ue” come riportato da Askanews.L’europarlamentare italiana va giù duro contro la Croazia e la accusa di “ennesimo scandaloso tentativo di danneggiare gli oltre 8 mila produttori italiani e di truffare i consumatori”.Eurodeputata Bizzotto, che è membro della Commissione Agricoltura, ha presentato una interrogazione urgente alla Commissione Europea per chiedere che sia fermata questa “assurda corsa della Croazia ad ingannare i consumatori”.Prosek Doc, non il primo tentativoLa Croazia ci aveva già provato nel 2013 a far passare il suo Prosek come un vino di origine controllata.In quella sede il Commissario all’Agricoltura di allora, Ciolos, rigettando la richiesta della Croazia motivò la decisione così:La Croazia forse spera che il nuovo Commissario all’Agricoltura cambi il suo giudizio.

