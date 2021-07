https://it.sputniknews.com/20210701/vita-difficile-per-i-bambini-del-sud-italia-con-50-possibilita-in-piu-di-morire-11965116.html

Vita difficile per i bambini del Sud Italia con 50% possibilità in più di morire

Curarsi nel Mezzogiorno d'Italia è complicato anche per i bambini, lo rende noto uno studio condotto dall'associazione dei pediatri italiani. 01.07.2021, Sputnik Italia

Secondo la Società italiana di pediatria (Sip) un “bambino che vive nel Mezzogiorno ha un rischio del 70% più elevato rispetto a un suo coetaneo del Centro-nord di dover migrare in altre regioni per curarsi”.Ma il problema della ben nota migrazione sanitaria, dal Sud al Nord non è l’unico poiché i bambini del Mezzogiorno hanno anche “un rischio del 50% più elevato di morire nel primo anno di vita”.Sono solo alcune delle gravi diseguaglianze che iniziano dalle prime età della vita, confermate da alcune recenti ricerche condotte appunto dalla Società Italiana di Pediatria.Secondo i pediatri le disparità di partenza sono state accentuate dalla pandemia. Ecco perché chiedono che si usino i fondi del piano Next Generation EU per garantire a tutti i bambini italiani lo stesso diritto alla salute in egual misura.Il costo per tali spostamenti è stato di 103,9 milioni di euro pari al 15,1% della spesa totale dei ricoveri e l’87,1% di questi costi riguarda la mobilità verso gli ospedali fuori regione.“La migrazione sanitaria dei minori lontano da casa determina profonde sofferenze per il distacco dal luogo di origine, problemi economici per le famiglie per le spese del trasferimento e difficoltà di lavoro dei genitori per l’allontanamento dalla loro sede”, lo ha affermato Mario De Curtis, il presidente del Comitato per la Bioetica della Società Italiana di Pediatria.

