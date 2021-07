https://it.sputniknews.com/20210701/vaccinazioni-in-italia-la-variante-delta-fara-anticipare-la-seconda-dose-cosa-ne-pensa-costa-11962099.html

Vaccinazioni in Italia, la variante delta farà anticipare la seconda dose? Cosa ne pensa Costa

La seconda dose del vaccino contro il coronavirus potrebbe essere anticipata sia per contrastare le varianti che per accelerare i tempi sul green pass. 01.07.2021, Sputnik Italia

La variante delta ha scombinato i piani dei governi e l’Italia non fa eccezione, ecco perché si ipotizza un anticipo della seconda dose dopo averla spostata in avanti per ragioni logistiche.Il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha infatti affermato, durante una intervista a Il Foglio e riportata anche da Fanpage, che “si potrebbero accorciare i tempi previsti per la somministrazione delle seconde dosi dei vaccini. Questa è una riflessione di buon senso che andrà fatta se verrà dimostrata la minore efficacia di una singola dose contro la nuova variante”.Green pass valido solo dopo la seconda doseIl sottosegretario ragiona anche di un’altra questione che tiene banco nell’Unione Europea, e che riguarda la validità del green pass. In Europa il documento digitale vale 14 giorni dopo la seconda dose del vaccino, ma l’Italia e anche la Croazia lo emettono già dopo la prima dose per partecipare agli eventi come i matrimoni.Costa spiega che anche l’Italia potrebbe uniformarsi alla raccomandazione Ue e rendere valido il green pass solo dopo la seconda dose. Anche per questo motivo si potrebbero accorciare di nuovo i tempi per la seconda somministrazione.

