Transizione green, il ministro Cingolani avverte: "Potrebbe essere un bagno di sangue"

Transizione green, il ministro Cingolani avverte: "Potrebbe essere un bagno di sangue"

Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica in un'intervista a La Stampa. E sul raggiungimento degli obiettivi dice: "L'Europa ci dovrà dare una mano".

L’obiettivo è arrivare a “zero emissioni” entro il 2050. Ma il percorso per raggiungerlo potrebbe non essere tutto in discesa. Lo ha affermato in un’intervista a La Stampa il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Una frase forte, pronunciata già in passato da Cingolani in un confronto con il garante del M5S, Beppe Grillo, e citata dallo stesso comico genovese durante la riunione della scorsa settimana con i parlamentari grillini alla Camera, attaccando l’operato del capo del dicastero. “Le critiche sono utili, sicuramente avrò fatto scelte non andate in una certa direzione e altre all'opposto. Non ho un partito alle spalle, sto cercando di interpretare il mio servizio in modo che sia utile al Paese”, replica oggi tramite le colonne del quotidiano torinese.Il target delle emissioni zero, ha poi spiegato, passa innanzitutto dalla realizzazione dei progetti finanziati dal Recovery Plan entro il 2026. “Se li spenderemo male o non li spenderemo, perderemo la competizione con gli altri Paesi”, dice parlando dei fondi messi a disposizione dall’Europa. Il governo, fa sapere ancora il ministro, è al lavoro su “mobilità sostenibile”, sulla transizione verde di “infrastrutture e di sistemi produttivi”, sul raggiungimento dell’autosufficienza nella “produzione delle batterie” con la costruzione di una “gigafactory”, magari proprio nell’area di Torino, per venire incontro ai grandi gruppi come Stellantis. E ancora il passaggio dalla mobilità su gomma al “traffico su ferro”, con “investimenti sull'alta velocità” e la conversione delle grandi acciaierie, come l’Ilva. “È un problema di geopolitica e di accordi internazionali. - spiega ancora il ministro - Il problema non è solo se noi raggiungiamo l'obiettivo della transizione energetica e ambientale. Il problema è se ci riusciamo tutti insieme”. L’Italia deve impegnarsi a fare la propria parte ma, ha concluso, è “Il resto dell'inquinamento viene da altri paesi e altri continenti. Se non riusciremo a convincerli, a impegnarsi anche loro, anche i nostri obiettivi saranno a rischio”.

