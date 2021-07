https://it.sputniknews.com/20210701/terremoto-in-svizzera-di-magnitudo-37-tra-le-alpi-11965652.html

Terremoto in Svizzera di magnitudo 3,7 tra le Alpi

Terremoto in Svizzera di magnitudo 3,7 tra le Alpi

Una scossa di terremoto rilevata dai sismografi in Svizzera lungo il confine con l'Italia. Qui sono riportati i dettagli dell'evento sismico. 01.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-01T14:04+0200

2021-07-01T14:04+0200

2021-07-01T14:04+0200

terremoto

In Svizzera alle ore 13 e 11 minuti locali è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3,7 non molto lontana dal confine con l’Italia.Il terremoto si è verificato ad una profondità di 5 chilometri a poca distanza dalla frazione Gletsch di Obergoms, un piccolo paesino incastonato tra le montagne e meta turistica di appassionati di escursionismo.Al momento non si segnalano danni a cose o persone. L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano (Ingv) ha rilevato il terremoto attraverso i suoi sismografi.Nessun altro evento sismico precedente appare essere stato segnalato di recente nell'area.

