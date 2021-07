https://it.sputniknews.com/20210701/sondaggi-politici-sempre-piu-spostati-a-destra-ma-pd-e-m5s-resistono-11968649.html

Sondaggi politici, sempre più spostati a destra ma Pd e M5s resistono

Cosa potrebbe accadere alla politica italiana se oggi si votasse? Secondo un nuovo sondaggio questo il quadro politico che si presenterebbe. 01.07.2021, Sputnik Italia

Osservando i dati delle intenzioni di voto degli italiani pubblicati dall’Istituto Ixe l’1 luglio, parrebbe che il Movimento 5 Stelle sia uscito indenne dalla “guerra civile” interna, ma la verità è un’altra. Il sondaggio politico, che dà il partito di Beppe Grillo al 17%, si basa su dati dell’Osservatorio politico nazionale e riguardano il periodo 29 giugno – 1 luglio.Bisognerà quindi attendere la prossima settimana per capire se quel che resta degli elettori del M5S sono ancora pavidamente attaccati al partito o se preferiranno optare per altre forze, oppure rifugiarsi nell’astensionismo da cui molti sono stati tirati proprio dal “partito dei cittadini”.Fratelli d’Italia è dato al 18,1% e in risalita rispetto a giugno, dopo un simile risultato conseguito a maggio.Forza Italia sicuramente gongola con il suo 8,6% delle intenzioni di voto che la tengono a galla nel centrodestra ormai a trazione populista e nazionalista.Dietro seguono Articolo 1 con il 2,5% dei consensi e la Sinistra italiana con il 2,2%, mentre Azione di Carlo Calenda è declinato al 2,1% dei consensi dopo il significativo 3,7% di gennaio 2020.

Irina Derefko Ma resistono a chi? A cosa? Solo a chi vorrebbe togliergli la poltrona da sotto. Ciarpame di bassissima lega. 0

Notiziario

