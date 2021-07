https://it.sputniknews.com/20210701/slovacchia-unauto-vola-per-35-minuti---video-11971150.html

Slovacchia, un'auto vola per 35 minuti - Video

Slovacchia, un'auto vola per 35 minuti - Video

Le macchine volanti sembrano avvicinarsi sempre di più. Quello che una volta era solo un argomento nei film di fantascienza è ora una realtà: il modello... 01.07.2021, Sputnik Italia

Nel video, pubblicato dalla società sul suo canale YouTube, puoi vedere come il veicolo decolli dall'aeroporto internazionale di Nitra, la quarta città più grande della Slovacchia, e si diriga a Bratislava, la sua capitale. Una volta a terra, il veicolo ha ripiegato automaticamente le ali ed è diventato un'elegante auto sportiva in meno di tre minuti. Poi è uscito dall'aeroporto.Folle di curiosi hanno accompagnato il tour del prototipo per le strade del centro di Bratislava. Il volo di prova ha avuto luogo il 28 giugno. Dettagli tecniciIl prototipo utilizza un motore a benzina BMW da 160 cavalli. Il peso massimo che l'AirCar può trasportare è di 200 chilogrammi, quindi il numero di passeggeri è attualmente limitato a due. L'azienda Klein Vision appartiene a Stefan Klein, che sogna di realizzare macchine volanti. L'azienda lavora allo sviluppo del modello dal 2017 e ha finora investito oltre 1,7 milioni di euro.

