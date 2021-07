https://it.sputniknews.com/20210701/serie-a-richiesta-lapertura-degli-stadi-con-il-green-pass-11973677.html

Serie A, richiesta l'apertura degli stadi con il Green Pass

Le società di serie A hanno richiesto al governo la riapertura degli stadi con l'uso del Green Pass. In un comunicato hanno chiesto il ritorno degli spettatori... 01.07.2021, Sputnik Italia

calcio

italia

I club sportivi delle squadre di serie A hanno richiesto al governo la riapertura degli stadi ed il loro riempimento grazie all'uso del Green Pass. In un comunicato hanno spiegato come i danni finora siano ammontati ad 1,2 miliardi di euro a causa della pandemia, e richiedono il ritorno degli spettatori negli stadi.Le società chiedono allo stato di stabilire le modalità per favorire il totale ritorno del pubblico sugli spalti sin dalla prima giornata della prossima stagione, in piena sicurezza per i tifosi e contemplando l’utilizzo del passaporto vaccinale e richiedono un incontro con il premier.L’assemblea ha anche deciso di ritirare la proposta delle dieci partite di una giornata spalmate in 10 fasce orarie diverse e di rimanere con le 8 attuali.

