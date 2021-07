https://it.sputniknews.com/20210701/saldi-estivi-in-tutta-italia-date-e-regole-per-comprare-senza-sorprese-11961233.html

Partiti i saldi estivi, la prima regione è la Sicilia il 1 luglio a cui si accoderanno quasi tutte le altre regioni italiane dal 3 luglio. Fanno eccezione la Puglia, dove i saldi inizieranno solo il 24 luglio e la Basilicata, dove i saldi partiranno addirittura il 2 di agosto.Se i commercianti sperano con i saldi di rientrare almeno delle spese, dopo un 2020 orribile e un inizio di 2021 non roseo, gli acquirenti sperano di fare affari d’oro comprando a prezzi scontati per vestire durante la stagione estiva e anche in quella autunnale.“I saldi estivi rappresentano un’occasione importante per recuperare il tempo perduto e rinnovare il guardaroba per le vacanze, acquistando anche a prezzi convenienti”, ha commentato Renato Borghi, presidente di Federazione moda Italia-Confocommercio, come riporta il comunicato dell’associazione di categoria.Tassare i giganti del webBorghi è a favore di una tassa sui ricavi dei colossi del web da introdurre nei paesi in cui operano.“È una soluzione fondamentale per riequilibrare i rapporti di forza in un mercato che non può rimanere senza regole. Occorre dare certezze alle imprese per garantire i valori della nostra società, della nostra tradizione, della nostra economia e dei nostri territori, ma soprattutto per rendere più stimolante, sostenibile e reale la relazione sociale tra le persone”, ha affermato Borghi.Regole sugli acquistiIl cambio di merce acquistata durante i saldi è a discrezione del commerciante, ma c’è l’obbligo di cambio se la merce è danneggiata o non conforme.Il prezzo indicato deve essere quello originale con la percentuale di sconto e il prezzo finale scontato.Le modifiche sartoriali sono a carico e a cura del cliente, inoltre i prodotti in vendita durante i saldi estivi hanno carattere stagionale.

