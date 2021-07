https://it.sputniknews.com/20210701/rischia-grosso-la-spettatrice-che-ha-causato-la-caduta-di-massa-al-tour-de-france-11966342.html

Rischia grosso la spettatrice che ha causato la caduta di massa al Tour de France

La gendarmeria del dipartimento di Finisterra aveva pubblicato un avviso su Facebook finalizzato ad individuare la donna che aveva lasciato il luogo dopo il... 01.07.2021, Sputnik Italia

Dopo l’incidente, il vicedirettore del Tour de France, Pierre-Yves Thouault, aveva promesso una causa esemplare contro l’improvvida spettatrice “affinché la piccola minoranza di persone che si comportano in questo modo non rovini lo spettacolo a tutti gli altri”.Ora che è stata catturata, la gendarmeria ha in effetti annunciato che è in corso un’inchiesta giudiziaria per “lesioni involontarie e violazione deliberata di un obbligo di sicurezza e prudenza".Cosa rischia?Le autorità vogliono raccogliere maggiori informazioni su quanto accaduto il 26 giugno. Da quanto si evince dai video diffusi sui social, la donna si trovava a bordo strada con un cartello con su scritto "Allez opi-omi" che significa “forza” (in francese) e “nonno e nonna” (in tedesco). Guardava verso le telecamere, in direzione opposta a quella da cui arrivavano i corridori, non rendendosi conto di essere di intralcio.Si trovava sulla linea gialla, come si vede dalle immagini, che delimita l'area dove possono stare gli spettatori, ma il suo cartello invadeva abbondantemente l’area riservata invece ai corridori.Sebbene nessun atleta sia rimasto gravemente ferito, questo incidente avrebbe potuto essere ancora più grave. In ogni caso ha alterato la gara se non l'intero Tour, e causato una delle cadute di massa più grandi dell'intera storia del ciclismo.

