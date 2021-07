Ricciardi pensa all’autunno prossimo e crede che non si potrà escludere un lockdown

https://it.sputniknews.com/20210701/ricciardi-pensa-allautunno-prossimo-e-crede-che-non-si-potra-escludere-un-lockdown-11967015.html

Il consulente del Ministero della Salute per la pandemia, Walter Ricciardi, se gli domandano cosa può accadere nel futuro lui non esclude nulla, anche un possibile lockdown ad ottobre, ad autunno appena iniziato.Questa la sua posizione espressa partecipando su Radio Capital, al programma radiofonico ‘The Breackfast Club’, come riportato dall’Huffingtonpost.E il professore Ricciardi, pare essere in buona compagnia in questa cupissima previsione. Ospite accanto a lui c’era anche Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo il quale ci sono “tutte e tre le condizioni” perché si verifichi a livello mondiale una “nuova ondata di decessi ed eccesso di pressione ospedaliera dovuta al Covid-19 prima dell’autunno”.Ricciardi ha speranzaNonostante non escluda gli scenari più cupi, il professore Ricciardi crede che abbiamo tutte le carte in regola per evitare gli scenari peggiori e più catastrofisti.“Se invece non lo facciamo, provocheremo un aumento dei casi e non si può escludere che vengano introdotte misure che riducano la mobilità”, aggiunge il professore di Igiene all’Università di Milano.Anche la variante Delta, sicuramente “ci deve preoccupare” visto i casi in Inghilterra e in Colombia, ma se abbiamo la popolazione protetta e in particolare quella più fragile, i casi di ospedalizzazione e di mortalità saranno bassi, conclude il professore.

