Questa è la mostruosa Lamborghini Huracan per le corse fuoristrada - Video

Un blogger automobilistico americano stava lavorando da tempo al progetto di una mostruosa Lamborghini Huracan per le corse fuoristrada. Il veicolo funziona e... 01.07.2021, Sputnik Italia

Chris Steinbacher del team B is for Build ha iniziato a costruirla con lo sviluppo di un kit di sospensione e di un rinforzo. Ha così rafforzato il telaio dell'auto e l'ha preparata per l'installazione di mostruosi pneumatici da 35 pollici e 37 pollici rispettivamente sull'anteriore e sul posteriore. Per questo la società SE Motors ha effettuato una scansione 3D completa del telaio dell'Huracan. Inoltre, il veicolo è dotato di un transaxle, che riunisce in un unico pezzo le funzioni del cambio, del differenziale e dei componenti associati all'asse motore. L'impianto frenante è ora controllato dai rotori giganti e dalle robuste pinze di una Mustang GT500. L'interno è spoglio, dotato solo dei sedili e delle cinture da corsa. Non c'è nemmeno il parabrezza.Durante il primo viaggio Steinbacher guida con attenzione per assicurarsi che tutto funzioni correttamente. Sono sorti solo alcuni problemi minori lungo la strada, come i bulloni delle pinze dei freni che sfregano contro i rotori e alcune perdite nel sistema di raffreddamento. Il motore, la trasmissione e la frizione funzionano bene, afferma il blogger, che però ammette che il Jumpacan deve ancora superare ulteriori test prima di mettersi in viaggio. L'auto è stata costruita per competere nella gara fuoristrada Mint 400 attraverso il deserto del Nevada, negli Stati Uniti. Quest'anno la competizione è stata rinviata a dicembre a causa della pandemia, quindi Steinbacher avrà ancora tutto il tempo per preparare il veicolo e risolvere eventuali problemi.

