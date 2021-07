https://it.sputniknews.com/20210701/putin-ha-firmato-una-nuova-legge-che-obbliga-i-giganti-it-stranieri-ad-aprire-filiali-in-russia-11962617.html

Putin ha firmato una nuova legge che obbliga i giganti IT stranieri ad aprire filiali in Russia

Putin ha firmato una nuova legge che obbliga i giganti IT stranieri ad aprire filiali in Russia

Il presidente Vladimir Putin ha firmato una legge che richiede alle società informatiche straniere di aprire filiali in Russia se le visualizzazioni... 01.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-01T11:52+0200

2021-07-01T11:52+0200

2021-07-01T11:52+0200

vladimir putin

russia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/11946922_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_22c9b90dbf46cf980b04e3c2e6c4a303.jpg

Le filiali create fisicamente sul territorio della Federazione dovranno "rappresentare pienamente gli interessi delle società madri" e assumersi la responsabilità di eventuali violazioni della legislazione russa da parte dei giganti della tecnologia.Le grandi società IT, quali Google, Facebook e Twitter, saranno quindi costrette a conformarsi alla legislazione russa, come richiede la nuova legge. Pertanto, sarà compito delle filiali provvedere a limitare le pubblicazioni che violano la legge in Russia. Dovranno anche registrare un account proprio sul sito web ufficiale del Servizio federale per la supervisione delle comunicazioni, delle tecnologie dell'informazione e dei mass media (Roskomnadzor) e stabilire un modello di feedback di comunicazione con i cittadini e le autorità russe.Se non lo faranno, Mosca sarà libera di bloccare completamente o parzialmente i loro servizi come misura di ultima istanza, afferma il documento.Secondo gli autori del disegno di legge, il nuovo provvedimento potrebbe toccare non solo i motori di ricerca (Google, Bing) o i popolari servizi di media, social e messaggistica (Facebook, Instargam, Telegram, Twitter o Gmail), ma anche i siti di shopping online come Amazon, Ikea e iHerb.Il presidente Putin, ieri, mercoledì 30 giugno, in occasione della sessione annuale di domande e risposte con i cittadini chiamata "Linea diretta", ha affermato che Mosca non ha affatto intenzione di bloccare i popolari siti di social media come Facebook, Twitter o TikTok. Tuttavia, ha chiarito che è "problematico" che questi servizi "si rifiutino di rispettare i requisiti e le leggi russe".A dicembre, Putin ha firmato una legge che consente il blocco di servizi come YouTube e Facebook nel caso in cui "discriminino i media russi".

Irina Derefko Bravissimo!!! 0

privietale prevoskhòdno!!! 0

2

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, russia, mondo