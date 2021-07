https://it.sputniknews.com/20210701/putin-ammalarsi-di-covid-puo-essere-pericoloso-vaccinarsi-no-11956902.html

Putin: ammalarsi di Covid può essere pericoloso, vaccinarsi no

Putin: ammalarsi di Covid può essere pericoloso, vaccinarsi no

Il presidente russo Vladimir Putin ha rilevato che i sieri anti-Covid autorizzati in Russia sono efficaci e soprattutto sicuri. 01.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-01T07:47+0200

2021-07-01T07:47+0200

2021-07-01T07:47+0200

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

vaccino

coronavirus nel mondo

vladimir putin

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/10095097_0:170:2001:1295_1920x0_80_0_0_6dd109b4c883a39e888fe36d1f8880ea.jpg

Si può mettere a repentaglio la propria vita se ci si ammala di Covid, soprattutto per le persone che appartengono alle categorie, mentre vaccinarsi è sicuro, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. In precedenza il presidente russo aveva affermato di essere stato vaccinato con il siero anti-Covid Sputnik V. Come raccontato dallo stesso Putin, dopo la prima dose non ha avuto praticamente nulla, quattro ore dopo è tornata la piena sensibilità nella zona dove gli era stata fatta l'iniezione, dopo la seconda dose a mezzanotte la temperatura corporea è salita a 37,2 °C ma di mattino era di nuovo a 36.6. La vaccinazione contro il coronavirus viene effettuata in tutte le regioni della Federazione Russa. Nell'agosto 2020 il ministero della Salute della Russia ha registrato il primo vaccino al mondo contro il Covid-19, sviluppato dal Centro di ricerca Gamaleya. E' stato chiamato "Sputnik V". Successivamente in Russia sono stati sviluppati altri vaccini contro l'infezione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2: "EpiVacCorona" dal centro "Vector" di Rospotrebnadzor e "CoviVac", sviluppato dal Centro Chumakov dell'Accademia russa delle Scienze. All'inizio di maggio si è saputo della registrazione del quarto vaccino "Sputnik Light", simile a Sputnik V ma a differenza di quest'ultimo monodose.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus, vaccino, coronavirus nel mondo, vladimir putin, russia