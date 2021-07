https://it.sputniknews.com/20210701/pubblicato-video-con-la-fregata-olandese-evertsen-nel-mar-nero-verso-i-confini-russi-11954649.html

Pubblicato video con la fregata olandese Evertsen nel Mar Nero verso i confini russi

Pubblicato video con la fregata olandese Evertsen nel Mar Nero verso i confini russi

Il ministero della Difesa russo ha pubblicato un video che mostra la nave da guerra olandese Evertsen in movimento verso lo stretto di Kerch. 01.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-01T10:19+0200

2021-07-01T10:19+0200

2021-07-01T10:26+0200

mar nero

olanda

crimea

nato

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/11961086_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c81264431c9570228f1589aec3e80382.jpg

Nelle immagini si vede come i caccia delle forze aerospaziali scortano la fregata della Marina olandese nel Mar Nero. In precedenza il ministero della Difesa olandese aveva affermato che il 24 giugno i jet russi avevano "intimidito" l'equipaggio di Evertsen per diverse ore ed "avevano simulato attacchi". Dopo queste manovre la nave ha iniziato ad accusare malfunzionamenti delle apparecchiature elettroniche. Il ministero della Difesa russo ha riferito che la fregata olandese, che si trovava in acque internazionali, ha cambiato rotta e ha iniziato a muoversi verso lo stretto di Kerch. Per scongiurare uno sconfinamento, le forze russe hanno fatto decollare i caccia Su-30 e bombardieri Su-24. Dopo l'arrivo degli aerei Evertsen ha cambiato rotta. Al ministero della Difesa hanno specificato che il sorvolo degli aerei era avvenuto a distanza di sicurezza dalla fregata olandese.

mar nero

olanda

crimea

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, mar nero, olanda, crimea, nato, russia