Prato: uomo vaccinato con AZ ha un malore e muore durante la tac, disposta autopsia

La tragedia è avvenuta ieri a Prato, negli studi dell'Alliance Medical-istituto di radiodiagnostica. La vittima, un 73enne residente in città, è morto durante... 01.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-01T22:13+0200

2021-07-01T22:13+0200

2021-07-01T22:13+0200

E' stata disposta l'autopsia per Giacinto Oliva, un uomo di 73 anni residente a Prato che nella giornata di ieri 30 giugno ha avuto un malore ed in seguito è morto durante una tac a contrasto. L'uomo due giorni prima aveva ricevuto la seconda dose di vaccino AstraZeneca. Lo riporta Ansa.Insieme all'arrivo dei sanitari, i cui interventi sono stati sfortunatamente vani, sono giunti sul posto anche i carabinieri.La Procura di Prato ha disposto l'autopsia sul corpo dell'anziano, accertamento utile per capire l'eventuale correlazione tra il liquido di contrasto ed il malore. Il medico legale dovrà tenere anche conto della precedente iniezione della seconda dose di vaccino AstraZeneca, somministrata al 73enne due giorni prima della tac.Il macchinario si trova ora sotto sequestro ma nessun nome è stato scritto nel registro degli indagati.

