https://it.sputniknews.com/20210701/portavoce-del-cremlino-relazioni-tra-russia-e-italia-positive-nonostante-le-difficolta-11968184.html

Portavoce del Cremlino: relazioni tra Russia e Italia positive, nonostante le difficoltà

Le relazioni della Russia con Italia, Germania e Francia sono positive nonostante le difficoltà. C'è cooperazione commerciale ed economica, insieme alla... 01.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-01T16:18+0200

2021-07-01T16:18+0200

2021-07-01T16:27+0200

russia

italia

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato, in onda sul canale televisivo "Rossiya 1", la posizione della Russia nei confronti dei Paesi europei.Nella sua dichiarazione Peskov ha detto che le relazioni della Russia con Germania, Francia e Italia sono positive nonostante le difficoltà."Nonostante tutto, c'è ancora cooperazione commerciale ed economica, cooperazione negli investimenti e ottime prospettive", ha aggiunto il portavoce.In precedenza il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva sostenuto che la Russia è un partner che non può essere ignorato, sostenendo di fatto la linea della Merkel all'interno del Consiglio europeo per il rilancio di contatti diretti con Mosca per cercare di superare le divergenze.

Irina Derefko Ho messo il pollice verde anche se credo che Peskov, sia stato troppo buono e troppo speranzoso. 0

russia

russia, italia