Omicidio della 15 enne Chiara Gualzetti, agghiacciante la confessione dell’assassino

Il ragazzo che ha ucciso Chiara Gualzetti, 15 anni, ha risposto alle domande del magistrato della Procura per i minori e le sue risposte sono disarmanti e agghiaccianti allo stesso tempo.Dopo le coltellate, Chiara era ormai distesa a terra e “non moriva” e così lui l’ha presa a calci e la vita le restava attaccata addosso resistendo strenuamente alla follia omicida di un ragazzo della sua stessa età che ha raccontato di averlo fatto perché ha le voci dentro.La madre del ragazzo, presente all’interrogatorio come previsto dalle normative per i minorenni, ha riferito che stavano “cercando di risolvere il problema degli scatti di rabbia”, ma che non aveva mai fatto del male a nessuno.Lo sapevo che sareste arrivati a meAi carabinieri della Compagnia di Bologna Borgo Panigale, il ragazzo ha detto: Per i giudici la confessione è una “ricostruzione inoppugnabile per coerenza interna e riscontri esterni”.Per il magistrato, riporta il Corriere della Sera, la storia è “a dir poco raccapricciante, sia per i numerosi dettagli macabri e cruenti, sia per la freddezza del racconto, sia per il movente, che può apparire sotto certi aspetti incredibile e sotto altri estremamente inquietante”.I genitori di Chiara ora chiedono soltanto giustizia, “e la voglio” ha detto la madre ieri alla fiaccolata in memoria.

