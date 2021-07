https://it.sputniknews.com/20210701/nato-resta-nel-mar-nero-11967744.html

Il rappresentante speciale del Segretario generale dell'alleanza per il Caucaso meridionale e l'Asia centrale ha fatto sapere che la NATO lascerà un ufficio di... 01.07.2021, Sputnik Italia

"La NATO ha una solida posizione quando si tratta di libertà di navigazione e il fatto che la Crimea è Ucraina, non Russia" ha affermato James Appathurai.Secondo quest'ultimo, nella situazione con il cacciatorpediniere britannico nel Mar Nero, gli alleati della NATO hanno in ogni modo difeso i loro principi.Incidente del cacciatoripediniere HMS DefenderIl 23 giugno il cacciatorpediniere britannico Defender ha attraversato il confine di Stato della Federazione Russa vicino alla Crimea e per tre chilometri è entrato in acque russe. La nave straniera ha poi lasciato le acque dopo un colpo d'avvertimento della Polizia di frontiera e un "avviso bombardamento" per il corso di movimento del cacciatorpediniere da parte del Su-24M.Infine il cacciatorpediniere britannico Defender è entrato nel porto georgiano di Batumi il 28 giugno.

