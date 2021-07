https://it.sputniknews.com/20210701/nato-manterra-un-ufficio-di-rappresentanza-nel-mar-nero-dopo-lincidente-del-defender-11967131.html

NATO manterrà un ufficio di rappresentanza nel Mar Nero dopo l'incidente del Defender

NATO manterrà un ufficio di rappresentanza nel Mar Nero dopo l'incidente del Defender

La NATO lascerà un ufficio di rappresentanza nel Mar Nero, nonostante la posizione della Federazione Russa, ha affermato in un'intervista James Appathurai... 01.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-01T22:19+0200

2021-07-01T22:19+0200

2021-07-01T22:19+0200

mar nero

nato

russia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/11860469_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6868cfcf9ab9723154b4959a55a4e27e.jpg

Il rappresentante speciale del Segretario generale dell'alleanza per il Caucaso meridionale e l'Asia centrale ha fatto sapere che la NATO lascerà un ufficio di rappresentanza nel Mar Nero dopo l'incidente del Defender.Secondo quest'ultimo, nella situazione con il cacciatorpediniere britannico nel Mar Nero, gli alleati della NATO hanno in ogni modo difeso i loro principi.Incidente del cacciatoripediniere HMS DefenderIl 23 giugno il cacciatorpediniere britannico HMS Defender ha attraversato il confine di Stato della Federazione Russa vicino alla Crimea e per tre chilometri è entrato in acque russe. La nave straniera ha poi lasciato le acque dopo un colpo d'avvertimento della Marina russa e un "avviso bombardamento" per il corso di movimento del cacciatorpediniere da parte del Su-24M.Infine il Defender è entrato nel porto georgiano di Batumi il 28 giugno.

https://it.sputniknews.com/20210630/putin-sicuro-sconfinamento-hms-defender-nel-mar-nero-provocazione-pianificata-a-lungo-da-usa-e-gb-11948814.html

mar nero

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mar nero, nato, russia, mondo