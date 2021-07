https://it.sputniknews.com/20210701/mirabelli-su-sospensione-sanitari-alto-adige-sospensione-senza-stipendio-puo-essere-illegittima-11966068.html

Mirabelli su sospensione sanitari Alto Adige: "Senza stipendio può essere illegittima"

Mirabelli su sospensione sanitari Alto Adige: "Senza stipendio può essere illegittima"

L'ex presidente della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli ha commentato ad Adnkronos la vicenda della sospensione di 115 sanitari no vax in Alto Adige. 01.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-01T22:39+0200

2021-07-01T22:39+0200

2021-07-01T22:42+0200

coronavirus in italia

vaccino

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/18/9689286_0:74:1760:1064_1920x0_80_0_0_b77ec9f86a4b278e8f507523ca998015.jpg

In seguito alla vicenda dei 115 sanitari no vax sospesi in Trentino Alto Adige, l'ex presidente della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli, ha espresso la sua posizione affermando che secondo lui questa vicenda ha rappresentato "un primo ammonimento".Quest'ultimo ha poi puntualizzato che, nel caso in cui l'attività originaria non possa essere sostituita da un'altra, è necessario stare attenti per non andare contro la legge con un'ipotetico licenziamento.Obbligatorietà di vaccinazione ad una sola categoria: la vaccinazione è un "onere" non un obbligo generalizzatoSecondo l'ex presidente infatti, al di fuori dell'attuale situazione pandemica, l'onere di vaccinazione potrebbe essere rimosso anche per i sanitari. Di fatto quello della vaccinazione è un onore attualmente imposto per lo svolgimento di alcune attività.Medici: necessità di vaccinazione connessa allo svolgimento di alcune attivitàAnche per quanto riguarda il personale medico, la vaccinazione non è un obbligo generalizzato ma un onere relativo allo svolgimento di alcune attività.Mirabelli ha poi concluso affermando che l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro può avvenire solo nel caso in cui sia del tutto impossibile l'uso alternativo del sanitario senza necessità di vaccinazione.

https://it.sputniknews.com/20210630/alto-adige-asl-sospende-115-sanitari-no-vax-si-passa-alle-maniere-forti-11953916.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, vaccino, italia