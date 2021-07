https://it.sputniknews.com/20210701/lassociazione-calciatori-stop-diffamazione-contro-gli-azzurri-non-sono-razzisti-11967417.html

L'Associazione calciatori: stop diffamazione contro gli Azzurri, non sono razzisti

L'Associazione calciatori: stop diffamazione contro gli Azzurri, non sono razzisti

L'Associazione dei calciatori italiani si schiera a protezione della nazionale di calcio impegnata agli Europei e dice basta alle diffamazioni, i calciatori... 01.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-01T15:54+0200

2021-07-01T15:54+0200

2021-07-01T15:54+0200

calcio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/11952422_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_91a9d31edded4ddf2c5d2e4a0b764e6f.jpg

Al fianco dei calciatori della nazionale italiana impegnata degli Europei 2020 (2021) si schiera l’Assocalciatori, l’associazione di tutela dei diritti della categoria, la quale non esita a definire diffamatori gli atteggiamenti critici rivolti in questi giorni ai calciatori della nazionale in riferimento alla campagna Black Lives Matter.L’associazione ricorda che “tutti gli azzurri sono nostri iscritti; alcuni di essi sono membri nel nostro Consiglio Direttivo e parte attiva della vita e delle scelte associative. Tutti hanno prestato il loro volto e la loro immagine, rendendosi diretti protagonisti nelle numerose iniziative contro ogni forma di razzismo e discriminazione che da anni stiamo portando avanti insieme a decine di organizzazioni e associazioni impegnate sul tema”.Strumentalizzazioni politicheSecondo l’associazione di categoria quanto seguito alla partita Italia – Galles è solo contesa politica e strumentalizzazione.“Quando si tratterà di lottare contro ogni forma di razzismo e discriminazione, come sempre noi ci saremo, perché si possono fare molti gesti, non solo uno, per testimoniare questo impegno”, ha concluso riferendosi al gesto di inginocchiarsi prima del fischio di inizio delle partite degli Europei 2020.Le polemiche sulla scelta degli azzurriNei giorni scorsi il leader del Pd Enrico Letta, aveva definito “una scelta pessima” quella dei giocatori italiani di non inginocchiarsi. Contro il Galles, infatti, a farlo erano stati soltanto cinque calciatori azzurri. Il segretario Dem aveva quindi chiesto agli atleti di mettersi tutti in ginocchio.A placare le polemiche, non senza gaffe, era stato poi il capitano della nazionale, Giorgio Chiellini, che aveva annunciato che lui e i suoi compagni di squadra si sarebbero inginocchiati soltanto su richiesta della squadra avversaria, come succederà nel prossimo match contro il Belgio. La Federcalcio ha lasciato liberi i giocatori di decidere se aderire o meno all'iniziativa.La partita si svolgerà domani, il secondo luglio, a Monaco di Baviera.

FRANCO Letta, aveva definito “una scelta pessima” quella dei giocatori italiani di non inginocchiarsi" e cosa poteva dire di diversoun signore come lui? Un altro contro i cittadini italiani...caviale champagne vero??? 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

calcio