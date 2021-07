https://it.sputniknews.com/20210701/la-norvegia-finanzia-il-vaccino-jj-in-africa-nonostante-non-lo-raccomandi-a-casa-propria-11966862.html

La Norvegia finanzia il vaccino J&J in Africa nonostante non lo raccomandi a casa propria

La Norvegia finanzia il vaccino J&J in Africa nonostante non lo raccomandi a casa propria

La Norvegia ha deciso di aiutare a finanziare la produzione locale di 400 milioni di dosi del vaccino della Johnson&Johnson in Sud Africa, nonostante lo stesso... 01.07.2021, Sputnik Italia

Nonostante il fatto che il vaccino della Johnson&Johnson non sia stato raccomandato per l'uso nella stessa Norvegia a causa di possibili effetti collaterali e rischi per la salute, la direttrice dell’Istituto Nazionale per la Salute Pubblica del Paese scandinavo, Camilla Stoltenberg, ha affermato che ne è pienamente giustificato l’utilizzo in Africa.Norfund, il fondo di investimento dello stato norvegese per i paesi in via di sviluppo, sta investendo un totale di 65 milioni di corone norvegesi, cioè 6,37 milioni di euro, per sostenere la produzione del vaccino J&J in Sud Africa nel tentativo di rendere il continente, il cui tasso di vaccinazione attuale è inferiore al 2% su di una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, più autosufficiente.Thorleifsson ha aggiunto che non può promettere che tutti i vaccini saranno gratuiti per i consumatori africani, ma che "questo sarebbe il piano".La holding sudafricana Aspen Pharmacare produrrà il vaccino su licenza della Johnson & Johnson, che ha affermato che non mira a fare soldi con il vaccino finché durerà la pandemia.Thorleifsson ha azzardato che l'idea sarebbe quella di raggiungere un alto tasso di vaccinazione già durante il prossimo anno con i 400 milioni di iniezioni del vaccino Janssen monodose a coprire circa il 30% della popolazione africana.Camilla Stoltenberg, direttrice dell’Istituto Nazionale per la Salute Pubblica, lo stesso che in Norvegia non raccomanda il vaccino J&J per il timore degli effetti collaterali, ha affermato che il suo utilizzo in Africa è al contrario pienamente giustificabile adducendo le scarse forniture di altre soluzioni e il fatto che questo vaccino monodose è più facile da conservare e distribuire, poiché non necessita di ultra-raffreddamento, cosa difficile da fornire in Africa.

