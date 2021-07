La grande stangata dell’energia, su le bollette: luce +9,9% e gas +15,3%

https://it.sputniknews.com/20210701/la-grande-stangata-dellenergia-su-le-bollette-luce-99-e-gas-153-11960537.html

Sui portafogli degli italiani sta per abbattersi una nuova stangata e riguarda l’aumento dei prezzi dell’energia. Le bollette sono previste in aumento, l’elettricità del +9,9% e il gas naturale del +15,3%.A causare un aumento così repentino la risalita del prezzo del petrolio, del metano e del carbone sui listini internazionali, spinti verso l’alto dalla ripresa dei consumi energetici da parte delle industrie in particolare.Inoltre, come riporta Il Sole 24 Ore, i rincari sono dovuti anche al taglio degli investimenti nella produzione di energie fossili. Ma sull’Italia pesano anche i prezzi dei permessi di emissione di CO2 che sono in aumento.Non va dimenticato, però, che durante il primo periodo della pandemia, a causa della chiusura di molte attività i prezzi dell’elettricità e del gas si abbatterono sensibilmente. In un certo senso, quanto risparmiato lo scorso anno viene recuperato quest’anno.Il governo interviene e riduce i costiLeggendo il comunicato stampa emesso giovedì 1 luglio da Arera, si apprende che il governo italiano è intervenuto sui prezzi ed ha ammorbidito i rincari utilizzando i proventi delle aste di CO2.Le famiglie bisognose, tuttavia, beneficeranno di un bonus automatico, oltre alla proroga dello sconto in bolletta per le piccole imprese.“Con il Decreto lavoro e imprese approvato oggi in Consiglio dei Ministri (ieri, ndr), ha previsto di destinare 1,2 miliardi di euro alla riduzione degli oneri generali di sistema per il prossimo trimestre, utilizzando a tal fine parte di quanto ricavato proprio dalle aste del mercato europeo dei permessi di emissione di CO2 (ETS2)”, scrive Arera nel comunicato.

