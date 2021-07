https://it.sputniknews.com/20210701/la-flotta-russa-sta-monitorando-una-fregata-missilistica-italiana-entrata-nel-mar-nero-11961960.html

La flotta russa sta monitorando una fregata missilistica italiana entrata nel Mar Nero

La flotta russa sta monitorando una fregata missilistica italiana entrata nel Mar Nero

Lo ha comunicato il Centro di controllo della difesa nazionale russa. 01.07.2021

La flotta russa del Mar Nero ha iniziato a monitorare la fregata missilistica italiana Virginio Fasan, che è entrata nel Mar Nero, ha affermato il Centro di controllo della difesa nazionale russa in una nota. Si tratta della fregata Il Virginio Fasan (F 591). E' una fregata missilistica della Marina Militare, prima unità della classe Bergamini ad essere specializzata nella lotta antisommergibile.Nel Mar Nero si stanno svolgendo importanti manovre Sea Breeze alle quali partecipano navi sia statunitensi che di altri membri della NATO e dei loro partner. Lo scorso 28 giugno il Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa aveva comunicato di monitorare le navi della NATO e di altri paesi durante l'esercitazione Sea Breeze.Le manovre Sea BreezeNelle manovre Sea Breeze sono coinvolte 32 navi da guerra, 40 aerei e 5.000 soldati provenienti da 17 paesi membri della NATO e paesi partner dell'alleanza. In totale, è prevista la partecipazione di personale militare proveniente da 32 paesi.Secondo la 6a flotta operativa degli Stati Uniti, nel corso delle esercitazioni si praticano operazioni di combattimento in mare, a terra e in aria, compreso l'atterraggio, operazioni antisommergibili e antiaeree.

Irina Derefko Che vergogna!! Dopo quello che i russi hanno fatto per noi. Se l'affondassero, non verserei una lacrima. Vergognatevi!!! 11

giovanni Se dovesse sconfinare prima opterei per una risposta simmetrica in acque ucraine,poi se per ipotesi si alzasse un polverone per parte dei servi Nato, pronti a fare fuoco su tutti.senza indugi...L Italia ormai e' una sporca colonia YANKEE SIONISTA! 8

