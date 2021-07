https://it.sputniknews.com/20210701/la-corea-del-sud-non-somministrera-piu-il-vaccino-astrazeneca-agli-under-50-11964345.html

La Corea del Sud non somministrerà più il vaccino AstraZeneca agli under-50

L’Agenzia sanitaria della Corea del Sud per il controllo e la prevenzione delle malattie ha dichiarato che, con effetto immediato, alle persone sotto i 50 anni... 01.07.2021, Sputnik Italia

Il commissario dell'Agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie, Jeong Eun-kyeong, ha dichiarato in una conferenza stampa che per le persone dai 50 anni in su, i benefici di ricevere un vaccino AstraZeneca sono "chiaramente maggiori" rispetto ai giovani.Pertanto, tutte le persone di età inferiore ai 50 anni che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca come prima dose riceveranno Pfizer come seconda.Da allora, la Corea ha ufficialmente riconosciuto due casi di trombosi con sindrome da trombocitopenia (TTS), in persone che avevano ricevuto i primi inoculi di AstraZeneca, su 26 di tali segnalazioni presentate. Entrambi i casi erano uomini sulla trentina, uno dei quali è morto mentre l'altro è "in condizioni stabili, in via di guarigione".Tale decisione tuttavia non influirà in maniera decisiva sul piano vaccinale delle autorità, dal momento che l’intero lotto di vaccino AstraZeneca acquistato dal Paese, 20 milioni di dosi, è già stato quasi del tutto esaurito. Il programma di vaccinazioni proseguirà principalmente con le forniture Pfizer.

