Isis, sventati attentati a Mosca e nella regione di Astrakhan

Il Servizio di Sicurezza Federale (Fsb) ha impedito attacchi terroristici preparati dai membri dell'organizzazione terroristica ‘Stato islamico* a Mosca e... 01.07.2021, Sputnik Italia

"L'Fsb ha impedito la preparazione di atti terroristici da parte di membri dell'organizzazione ‘Stato islamico*’. Agendo su istruzioni dei leader della struttura terroristica, due cittadini russi pianificavano un attacco simultaneo ai residenti di Mosca e la regione di Astrakhan con l'uso di armi da fuoco e armi fredde in luoghi affollati", si legge nel messaggio.Si sottolinea che durante l'arresto nella regione di Astrakhan, il criminale "ha opposto resistenza armata ed è stato neutralizzato con il fuoco di risposta", il secondo membro della cellula è stato arrestato a Mosca. Nessun agente di sicurezza né civili non sono stati feriti.Nel corso del sopralluogo e delle perquisizioni presso i luoghi di residenza degli imputati, sono stati rinvenute armi automatiche e munizioni, una granata F-1 e materiale religioso estremista. Sono stati avviati procedimenti penali per partecipazione ad attività terroristica.*Stato Islamico - Organizzazione terroristica bandita in Russia

