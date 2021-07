https://it.sputniknews.com/20210701/iraq-cuoco-muore-in-un-pentolone-di-zuppa-di-pollo-11955189.html

Iraq, cuoco muore in un pentolone di zuppa di pollo

Un cuoco di 25 anni stava preparando una zuppa di pollo per un matrimonio nel Kurdistan iracheno il 15 giugno, quando è scivolato nella pentola riportando... 01.07.2021, Sputnik Italia

Issa Ismail stava preparando il cibo per un matrimonio nel Kurdistan iracheno quando si è verificato il tragico incidente, riportato da UAE News e citato da Newsweek. L'uomo è caduto nell'enorme pentola in cui ribolliva la zuppa di pollo che stava preparando per i commensali.Dopo l'incidente è stato trasportato in un ospedale di Dohuk, la più grande città della zona, dove è deceduto il 21 giugno dopo aver lottato alcuni giorni tra la vita e la morte.Secondo quanto riportato, presentava ustioni di terzo grado sul 70% del corpo. Issa Ismail lascia una moglie e i suoi tre figli.

