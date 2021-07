https://it.sputniknews.com/20210701/instagram-cambia-volto-e-diventa-il-nuovo-tik-tok-11969038.html

Instagram cambia volto e diventa il nuovo Tik tok

Il social network Instagram abbandonerà la priorità delle foto a favore dello sviluppo della direzione video, ha detto il capo della società Adam Mosseri. 01.07.2021, Sputnik Italia

instagram

social network

tecnologia

mondo

Il social media delle foto espanderà i suoi orizzonti concentrandosi più sulla creazione e produzione di video all'interno della piattaforma. L'annuncio arriva direttamente dal capo della società, Adam Mosseri, con un video sul proprio profilo Instagram.Ci saranno più contenuti video sulla piattaforma, ad esempio la possibilità di creare un video in formato grande apparirà sul social network. Le solite foto quadrate diminuiranno, gli algoritmi di Instagram daranno la preferenza agli spot pubblicitari.Inoltre, ora gli utenti nel loro feed, oltre alla pubblicità, vedranno anche i contenuti di quegli account a cui non sono iscritti. Ora le raccomandazioni sono in una scheda separata.Le innovazioni arriveranno sul social in modo graduale e Instagram inizierà le fasi sperimentali nei prossimi mesi. Mosseri crede nel fatto che questi cambiamenti renderanno migliore la piattaforma, la quale competerà a tutti gli effetti con Tik tok e Youtube.

instagram, social network, tecnologia, mondo