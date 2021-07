https://it.sputniknews.com/20210701/i-maneskin-superano-i-beatles-su-spotify-le-reazioni-del-web-11970454.html

I Maneskin superano i Beatles su Spotify, le reazioni del web

I Maneskin superano i Beatles su Spotify, le reazioni del web

Continua il successo travolgente della band romana, che supera i Beatles sul popolare servizio di streaming musicale, dove si piazza al secondo posto in... 01.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-01T21:26+0200

2021-07-01T21:26+0200

2021-07-01T21:26+0200

musica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/11330110_0:0:3329:1873_1920x0_80_0_0_52ae6db175844ac74055d265ef02ac51.jpg

I Maneskin non ne vogliono saperne di fermarsi.Prima Sanremo, poi l'Eurovision e ora il successo planetario. E pensare che c'è chi credeva si trattasse di un fuoco di paglia...La band capitanata da Damiano David raggiunge infatti la seconda posizione sul chart Global Top 50 con la sua cover si Beggin' su Spotify.Inoltre i Maneskin contano oltre 28 milioni di ascoltatori mensili, mentre il leggendario quartetto di Liverpool Beatles si assesta 'solo' sui 24 milioni e mezzo. Un successo del genere è destinato a dividere e Twitter è lo specchio di questa tendenza.C'è chi semplicemente plaude alla band romana, senza critiche né invidie.Altri fanno lo stesso con aggiunta: per una buona volta non siamo famosi solo per cibo e moda!Non manca chi butta acqua sul fuoco: piano con i titoloni perché i Maneskin, a differenza dei Beatles, hanno ancora tutto da dimostrare.Infine il più equilibrato dei commenti, che ci ricorda come ogni epoca abbia i suoi modi per farsi conoscere al grande pubblico.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

musica