Facebook, WhatsApp, Twitter affrontano multe per non aver localizzato i database dei russi

Il vice capo del Servizio federale per la supervisione delle comunicazioni, delle tecnologie dell'informazione e dei mass media (Roskomnadzor), Milos Vagner, ha dichiarato a fine maggio che i social network erano obbligati a memorizzare i database degli utenti russi in Russia entro il 1 luglio e riferirlo all'agenzia. Secondo la legge russa, i social network che operano nel paese possono affrontare una multa fino a 18 milioni di rubli (245mila dollari) se violano la legge sulla localizzazione dei dati.Visto che per WhatsApp si tratta della prima violazione, può affrontare una multa fino a 6 milioni di rubli, mentre Twitter e Facebook possono ricevere sanzioni fino a 18 milioni di rubli per ripetute violazioni del requisito.Twitter e Facebook sono stati multati per la prima volta dalle autorità russe nel 2018. Poiché le società non hanno risposto alla richiesta del Roskomnadzor di rivelare dove memorizzano i dati degli utenti russi, ognuno di loro è stato multato con una sanzione di 3mila rubli. Nel 2020, Twitter e Facebook sono stati multati per 4 milioni di rubli per il rifiuto di rispettare le leggi sulla localizzazione dei dati.

