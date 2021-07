https://it.sputniknews.com/20210701/europei-2021-arrivo-inglesi-a-roma-ci-saranno-controlli-rigorosi-11960849.html

Europei 2021, arrivo inglesi a Roma: ci saranno controlli rigorosi

Europei 2021, arrivo inglesi a Roma: ci saranno controlli rigorosi

L'arrivo dei tifosi inglesi preoccupa le autorità sanitarie italiane, così i controlli di polizia alle frontiere saranno aumentati e più stringenti. Non si... 01.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-01T10:17+0200

2021-07-01T10:17+0200

2021-07-01T10:17+0200

coronavirus in italia

calcio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/884/66/8846635_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_6a3831ebaeaa0ec5a09a153fcd23fd84.jpg

Per il potenziale arrivo di tifosi inglesi dal Regno Unito in Italia per seguire la partita dell’Inghilterra contro l’Ucraina, valevole per i quarti di finale degli Europei 2020 (2021), il governo italiano ha studiato misure di controllo e contenimento rafforzate.Il problema non è tanto la regola dei 5 giorni di quarantena per chi arriva dal Regno Unito, quanto il farla rispettare.Perché i tifosi inglesi, anche se fossero atterrati a Roma ieri, mercoledì 30 giugno, non avrebbero potuto comunque assistere al match di sabato 3 luglio per via della regola dei 5 giorni di quarantena che il Ministero della Salute ha imposto a chi proviene dal Regno Unito causa variante delta.Ecco allora la soluzione, fare controlli rigorosi alla dogana ed in particolare in aeroporto e verificare ai tornelli dello stadio Olimpico che non vi metta piede nessun inglese che abbia violato l’isolamento.Non possiamo importare altra variante deltaL’emergenza è la variante delta, il sottosegretario Sileri riferisce che questa settimana la presenza della variante in Italia ha raggiunto il 20-26%.“Non possiamo permetterci di importare nuovi casi con lo spostamento in massa di persone da aree in cui il virus è molto diffuso. La preoccupazione deve essere di tutti i Paesi in cui stanno avvenendo le migrazioni di tifosi”, ha aggiunto.Restare a casaIl sottosegretario Sileri crede che sia molto utile provare a convincere i tifosi a restare in patria e a guardare la partita davanti alla tv.In questo modo si evita la mobilità e si riducono i rischi di distribuire il contagio in tutta Europa.“Considerati i tempi, è impossibile venire adesso in Italia per vedere la partita di sabato osservando la quarantena”, fa osservare.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, calcio