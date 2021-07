https://it.sputniknews.com/20210701/dottore-consiglia-cosa-mangiare-quando-non-si-ha-molto-appetito-11972618.html

Dottore consiglia cosa mangiare, quando non si ha molto appetito

Come mangiare bene d'estate e quando non si ha tanto appetito, ne ha parlato in un'intervista a Sputnik Radio il nutrizionista e psicoterapeuta Sergey... 01.07.2021, Sputnik Italia

D'estate, quando il corpo perde numerose sostanze nutritive insieme al sudore a causa del caldo, è necessario includere nella propria dieta prodotti che aiuteranno a mantenere l'equilibrio degli oligoelementi vitali.Pomodori e frutti di mare si adattano perfettamente a questo ruolo, ha affermato il nutrizionista. Quest'ultimo ha spiegato che contengono una grande quantità di cosiddetti sali nascosti di origine naturale, e il pesce è anche una fonte di proteine leggere."Il pesce è ricco di minerali nella sua composizione, inoltre è una proteina leggera e ipocalorica che non darà eccessiva sazietà. Pertanto, aggiungerei calamari e gamberetti alla dieta per compensare la mancanza di oligoelementi", ha detto Sergey Obrashko.Per tollerare meglio le alte temperature estive, il medico consiglia anche di mangiare cibi acidi.Anche in mancanza di appetito, necessario mangiare qualcosaIl nutrizionista ha anche consigliato di non rinunciare del tutto al cibo quando l'appetito scompare a causa del caldo. Non è necessario mangiare troppo, ma pasti leggeri durante il giorno sono raccomandati in modo che ci sia almeno una minima stimolazione alimentare, ha spiegato Obrazhko.Il medico ha avvertito di non sostituire il pasto principale con frutta.

