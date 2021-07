https://it.sputniknews.com/20210701/digos-di-milano-arresta-4-giovani-di-organizzazione-nazi-fascista-ispirata-a-suprematismo-razziale--11960244.html

Digos di Milano arresta 4 giovani di organizzazione nazi-fascista ispirata a suprematismo razziale

Misure restrittive della libertà personale con obbligo di presentazione giornaliera presso un ufficio di polizia per quattro ventenni di Milano e Trieste... 01.07.2021, Sputnik Italia

neonazismo

italia

L’organizzazione ‘Avanguardia Rivoluzionaria’ si ispirava a gruppi di estrema destra come quello dei suprematisti americani, vantava idoli come Anders Breikvik, l’autore della strage di Utoya, perseguiva l'instaurazione di un nuovo ordine mondiale di matrice nazi-fascista e incitava attivamente alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e nazionali.Il gruppo aveva anche pianificato azioni violente e programmato atti intimidatori nonché stretto un’alleanza con il gruppo elvetico Junge Tat, con il quale condivideva la stessa ispirazione neo-nazista.Inevitabile l’intervento per gli agenti della Digos della Questura di Milano, coordinati dalla Sezione distrettuale antiterrorismo della Procura di Milano.Per i quattro giovani di Milano e Trieste il provvedimento prevede misure restrittive della libertà personale con obbligo di dimora e di presentazione giornaliera presso un ufficio di polizia.

