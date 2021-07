https://it.sputniknews.com/20210701/crollo-dei-guadagni-per-i-retailer-ecco-quanto-ci-costera-la-rivoluzione-dello-shopping-online-11964952.html

Crollo dei guadagni per i retailer: ecco quanto ci costerà la rivoluzione dello shopping online

Secondo un'analisi di Alvarez&Marsal e Retail Economics, la transizione verso l'e-commerce in Italia farà perdere ai negozi al dettaglio fino a 3,7 miliardi entro il 2025.

La pandemia ha rivoluzionato le abitudini dei consumatori, spostando i consumi dai negozi fisici a quelli online. Una rivoluzione che, secondo un report prodotto dalla società di consulenza globale Alvarez&Marsal, in collaborazione con Retail Economics, che analizza “I costi nascosti dell’e-commerce”, piace ad un’ampia fetta di italiani. Tanto che il 38,4 per cento, secondo i dati contenuti nel dossier, non ha nessuna intenzione di tornare ai “modelli di acquisto pre-pandemia”.A determinare le perdite sarà principalmente la “diminuzione dei margini di profitto” per i retailer che si trasferiranno anche sul web. Se nel 2015, si legge nel dossier, con una penetrazione digitale attorno al 6 per cento, i margini si attestavano al 6,5 per cento per i commercianti europei, oggi che i canali di vendita 2.0 pesano per il 14 per cento, la percentuale di guadagno si è abbassata al 4,5. Questo è dovuto all’aumento di costi che deriva, come spiega l’esperto, dal bisogno di “nuove competenze” e dalla necessità di potenziare “l’infrastruttura tecnologica e gli aspetti logistici”. A questo, spiega ancora Franzone, “bisogna aggiungere le vere variabili capaci di influenzare maggiormente il futuro del settore: le spedizioni e soprattutto i resi”. Questi ultimi, secondo i dati contenuti nell’analisi, in Italia pesano per il 9 per cento sul totale delle spedizioni. L’analisi di Alvarez&Marsal ha coinvolto 3mila famiglie e 250 retailer tra Gran Bretagna, Spagna, Francia, Germania, Svizzera e Italia. Proprio nel nostro Paese il fenomeno dell’assottigliamento dei profitti provocato dal passaggio verso i canali online promette di essere maggiormente accentuato. Ma la strada è già tracciata: secondo l’analisi le boutique tradizionali potrebbero perdere nei prossimi anni fino al 30 per cento dei clienti soltanto nel nostro Paese.

