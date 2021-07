https://it.sputniknews.com/20210701/covid-palu-aifa-i-cinesi-hanno-nascosto-lesistenza-del-virus-per-sei-mesi-11971907.html

Covid, Palù (Aifa): “I cinesi hanno nascosto l’esistenza del virus per sei mesi”

Lo ha detto il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco nel corso dell'audizione presso commissioni riunite Esteri e Affari sociali della Camera, in cui ha... 01.07.2021, Sputnik Italia

coronavirus nel mondo

Palù ha invitato il governo cinese alla trasparenza, alla “collaborazione delle autorità politiche e scientifiche cinesi” per comprendere l'origine del virus e determinare l'animale intermedio. Il presidente dell'Aifa ha aggiunto che “dal 2019 i registri sulle sequenze non si sono più rinvenuti in Cina” e che in alternativa si possono “ispezionare tutti i data base e farseli dare da tutti i Paesi anche quelli del Sud Est asiatico che hanno scambi di animali con la Cina”.Per il presidente dell'Aia tra le stranezze del virus vi è il fatto che il virus sia partito dai pipistrelli (ancora ignoto appunto l'animale intermedio) ma non li infetta più, infettando invece l'uomo,

Luke Dart Sciocchezze.... se ne accorgono un anno e mezzo dopo? O sono corti o sono in malafede o sono entrambi 1

io il virus è sinoamericano... non sono loro gli unici che mentono... 0

