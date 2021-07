https://it.sputniknews.com/20210701/covid-galli-92mila-morti-da-quando-secondo-alcuni-virus-era-morto-11971556.html

Covid, Galli: "92mila morti da quando secondo alcuni virus era morto"

Covid, Galli: "92mila morti da quando secondo alcuni virus era morto"

Il noto infettivologo si riferisce a politici come Salvini e Sgarbi, esortati a prendersi la responsabilità morale per le affermazioni di un anno fa. 01.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-01T20:21+0200

2021-07-01T20:21+0200

2021-07-01T20:21+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/10408484_0:0:1191:670_1920x0_80_0_0_de675482ae1147405b2c1144d1e9b4a2.jpg

Noto non solo per il suo lucido pessimismo ma anche per la sua schiettezza avulsa da compromessi, il responsabile di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, è tornato a parlare di Covid, puntando il dito - anche se indirettamente - contro qualche nome eccellente. Galli ha esortato chi fece queste dichiarazioni a prendersene la responsabilità morale, sottolineando che "qualche politico che non nomino potrebbe anche nascondersi considerando quello che ha detto nel luglio scorso, esattamente un anno fa".Il professore non fa nomi ma si riferisce a un convegno organizzato in Senato da Vittorio Sgarbi, a cui prese parte - tra gli altri - anche Matteo Salvini.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia