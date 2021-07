https://it.sputniknews.com/20210701/covid-figliuolo-no-problema-dosi-di-vaccino-mancato-bilanciamento-tra-regioni-11972133.html

Covid, Figliuolo: no problema dosi di vaccino, mancato bilanciamento tra Regioni

Covid, Figliuolo: no problema dosi di vaccino, mancato bilanciamento tra Regioni

Durante la visita ai punti vaccinali temporanei gestiti dalla Difesa nelle città di Cascia e Norcia, Figliuolo ha aggiornato sulla situazione della campagna... 01.07.2021, Sputnik Italia

Il Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha visitato oggi alcuni hub vaccinali temporanei a Cascia e Norcia, dove personale sanitario dell’Esercito opera in strutture fornite dai rispettivi Comuni, in coordinamento con le autorità sanitarie locali e con l’assistenza prestata dai volontari della Croce Rossa Italiana.Qui Figliuolo ha fatto il punto della situazione sulla campagna vaccinale, commentando anche i recenti casi di ritardi sulle dosi o mancati arrivi in alcune regioni.Assicurate le dosi di luglio alle RegioniIl Commissario straordinario ha anche precisato che a luglio saranno assicurate le dosi alle Regioni necessarie per effettuare 500mila dosi al giorno a livello nazionale.Quest'ultimo ha affermato che le nuove limitazioni poste sui due vaccini adenovirali comportano la somministrazione di 2,6 milioni di seconde dosi con Astra Zeneca a persone over 60, mentre la gran parte delle altre somministrazioni saranno fatte con Pfizer e Moderna.

