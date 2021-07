https://it.sputniknews.com/20210701/cina-non-sara-vittima-di-bullismo-chiunque-osi-provare-avra-la-testa-sbattuta-contro-la-muraglia-11970868.html

Cina non sarà vittima di bullismo, "Chiunque osi provare avrà la testa sbattuta contro la muraglia"

Cina non sarà vittima di bullismo, "Chiunque osi provare avrà la testa sbattuta contro la muraglia"

Giovedì, Piazza Tiananmen a Pechino ha ospitato un incontro cerimoniale per celebrare il 100esimo anniversario della fondazione del Partito comunista cinese. 01.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-01T20:45+0200

2021-07-01T20:45+0200

2021-07-01T20:45+0200

xi jinping

cina

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/148/55/1485505_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_aba749f352f35701eb601b4e4270ad71.jpg

Il presidente cinese Xi Jinping ha avvertito che le forze straniere che tentano di intimidire la nazione "avranno la testa sbattuta" e saluteranno un "nuovo mondo" creato dal popolo cinese."Il popolo cinese non è solo bravo a distruggere il vecchio mondo, ma ne ha anche creato uno nuovo", ha detto Xi Jinping. "Solo il socialismo può salvare la Cina".Xi Jinping: non tollerabili gli "insegnamenti arroganti" delle altre nazioniXi Jinping ha aggiunto che la Cina imparerà dall'esperienza di altri paesi, ma non tollererà gli "insegnamenti arroganti" delle altre nazioni. Secondo lui, è arrivata una nuova era, in cui le potenze mondiali non saranno più in grado di imporre trattati ineguali alla RPC; la nazione cinese si è alzata in piedi e non permetterà a nessun altro di controllare il suo destino.Il discorso del segretario generale è stato accompagnato da un fragoroso applauso da parte di 70mila spettatori in Piazza Tiananmen a Pechino.Il discorso di Xi è arrivato anche in seguito alle crescenti tensioni tra Cina e Stati Uniti a causa di una serie di questioni, tra cui Taiwan e un'indagine sulle origini di COVID-19. Per quanto riguarda Taiwan, l'amministrazione Biden ha rafforzato il suo sostegno diplomatico e militare per la nazione insulare dal primo giorno alla Casa Bianca, iniziando con l'invio del suo ambasciatore de facto all'inaugurazione di Biden. Pechino considera Taiwan parte integrante della Cina e ha ripetutamente ripreso gli Stati Uniti per l'atto di “intromettersi” negli affari regionali.

https://it.sputniknews.com/20210701/cina-avvia-costruzione-di-oltre-100-nuovi-silos-per-missili-balistici-11970292.html

https://it.sputniknews.com/20210630/media-usa-accusano-laboratorio-di-wuhan-essere-coinvolto-in-programma-militare-segreto-della-cina-11946001.html

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

xi jinping, cina, mondo