Cina avvia costruzione di oltre 100 nuovi silos per missili balistici

Cina avvia costruzione di oltre 100 nuovi silos per missili balistici

Un totale di 119 cantieri quasi identici a Gansu mostrano elementi presenti nelle strutture di lancio cinesi esistenti, ha riferito James Martin al quotidiano Washington Post, citando immagini satellitari commerciali ottenute dai ricercatori del Center for Nonproliferation Studies di Monterey, in California. Secondo gli esperti, il numero di nuovi missili per questi silos potrebbe essere molto più piccolo.Quest'ultimo ha sottolineato che la Cina stava espandendo le sue forze nucleari per scoraggiare gli Stati Uniti, sopravvivere a un primo attacco nucleare ed essere in grado di sconfiggere la rete di difesa missilistica degli Stati Uniti.Attualmente si pensa che la Cina abbia oltre 300 testate nucleari, molto meno degli Stati Uniti e della Russia, con migliaia di testate nucleari ciascuna, nonostante gli sforzi per il disarmo.

franco296 Bene, anzi molto bene!!!!! Se vuoi pararti il culo nei confronti dei primatisti con lingua biforcuta, non ne puoi fare a meno. E prossimamente schierate a Cuba e Venezuela testate a raggio intermedio!!

