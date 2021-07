https://it.sputniknews.com/20210701/caso-morte-sospetta-david-rossi-dirigente-mps-pm-dice-assenti-indizi-di-lotta-11964234.html

Caso morte sospetta David Rossi dirigente Mps, pm dice: Assenti indizi di lotta

Caso morte sospetta David Rossi dirigente Mps, pm dice: Assenti indizi di lotta

Per il caso David Rossi, dirigente della banca Mps, si è riunita la Commissione parlamentare di inchiesta per gettare luce sul mistero del suo presunto... 01.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-01T14:06+0200

2021-07-01T14:06+0200

2021-07-01T14:06+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/9559472_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_f67398eb9a60adcd61703a857f5d9c30.jpg

A Roma è riunita la Commissione di inchiesta parlamentare sulla morte del dirigente Monte dei Paschi di Siena Davi Rossi, precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo del 2013.Il pubblico ministero di Siena che ha condotto le indagini, alla Commissione ha riferito che: “Si possono fare tante ipotesi, ma il dato che emerge per quello che rileva sul piano probatorio è il seguente: dai sopralluoghi vi è la totale assenza di indizi violenti che si sarebbero trovati se Rossi avesse dovuto difendersi da una aggressione, se avesse ingaggiato una lotta, se fosse scappato da qualcosa, trascinato con forza, non vi è nessun dato che lo rileva”, ha spiegato come riporta Rainews.Nel mese di novembre 2015 la procura di Siena riaprì il caso accogliendo la richiesta della famiglia e fu dato seguito “a tutte le sollecitazioni investigative suggerite dalla famiglia”, ha sottolineato alla Commissione parlamentare il procuratore capo di Siena, Salvatore Vitello.Secondo le prime indagini condotte dagli investigatori, Rossi si sarebbe tolto la vita autonomamente, ma secondo la famiglia sarebbe stato ucciso da qualcuno.Tutte le indagini non hanno mai portato a una conclusione diversa dalla prima ipotesi di suicidio.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia