Blue Origin annuncia chi volerà con i fratelli Bezos: è una donna di 82 anni

Wally Funk sarà la persona più anziana a raggiungere lo spazio durante il volo di 13 minuti al fianco dei fratelli Bezos. 01.07.2021, Sputnik Italia

Come annunciato dalla compagnia di volo spaziale privata di Bezos, Blue Origin, Funk sarà una “ospite d'onore” durante il viaggio pionieristico del 20 luglio. A loro si unirà il fratello di Bezos e il vincitore di un'asta di beneficenza che deve ancora essere rivelato.Pilota ed ex istruttrice dell’aviazione, Funk faceva parte di un gruppo di donne noto come le "Mercury 13" che aveva affrontato un addestramento da astronauta negli anni '60 dello scorso secolo ma che non ha mai viaggiato nello spazio. A quel tempo, tutti gli astronauti della NASA erano piloti collaudatori militari e maschi.La signora Funk diventerà la persona più anziana ad essere lanciata nello spazio, mentre l'attuale record è detenuto dal compianto John Glenn che è decollato nel 1998 all'età di 77 anni.Toccante il video postato su Instagram da Bezos, in cui si vede l’anziana Mercury 13 mentre si abbraccia il magnate dell’e-commerce che gli annuncia la grande notizia.82 anni, ma quanta energia!Il programma Mercury 13Nel 1961, Wally Funk era la prima della sua classe come parte del programma “Mercury 13” Woman in Space. Nonostante avesse completato il periodo di addestramento previsto, il programma fu cancellato e nessuna delle tredici volò nello spazio.Qui il momento in cui Bezos chiede al fratello se vuol andare con lui nello spazio.

