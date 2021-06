https://it.sputniknews.com/20210630/windows-11-prima-beta-disponibile-ecco-come-provarla-11940003.html

Windows 11, prima beta disponibile: ecco come provarla

Per una versione beta più stabile bisognerà ancora attendere diverso tempo, ma intanto i fan potranno avere un primo assaggio di Windows 11. 30.06.2021, Sputnik Italia

Una prima versione beta di Windows è stata messa a disposizione da Microsoft, che può essere scaricata a patto di rientrare in determinati parametri e seguendo una speciale procedura.Ma ecco dunque quali sono le informazioni necessarie da spere, per poter prendere parte a questa prima prova con la nuova versione del celebre sistema operativo di Mountain View.Innanzitutto, come già accennato, sarà necessario rispettare alcuni parametri hardware richiesti, con Windows 11 che al momento attuale supporta, come requisiti minimi:Oltre a un simile hardware piuttosto prestante, sarà necessario essere dotati del modulo di sicurezza TPM 2.0.Come secondo criterio di accesso, bisognerà inoltre far parte del circuito Windows Insider, registrandosi alla versione 22000.51 che consente di provare in anteprima le versioni preliminari del software, assumendosene anche i rischi.Anche coloro che non rientrano attualmente nel programma potranno procedere con il download della versione beta, purché vi abbiano fatto parte in precedenza.Windows 11Lo scorso 24 giugno è stato svelato il nuovo Microsoft Windows 11, l'ultima versione del sistema operativo più utilizzato al mondo.Da Windows 11 ci si attendono importanti novità per il segmento business, ma anche per quello del gaming, sul quale Microsoft ha dimostrato di voler puntare forte.

