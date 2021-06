https://it.sputniknews.com/20210630/usa-annullata-condanna-per-violenza-sessuale-a-bill-cosby-11955879.html

Usa, annullata condanna per violenza sessuale a Bill Cosby

Usa, annullata condanna per violenza sessuale a Bill Cosby

L'attore e comico statunitense della serie "I Robinson", noto come il "papà d'America", aveva scontato 2 anni di condanna in carcere. 30.06.2021

2021-06-30T19:22+0200

2021-06-30T19:22+0200

2021-06-30T19:23+0200

violenza sessuale

giustizia

usa

La Corte Suprema della Pennsylvania ha annullato la condanna al carcere per violenza sessuale di Bill Cosby mercoledì dopo che è stato trovato un patteggiamento con un precedente sostituto procuratore in cui veniva impedita la formulazione di accuse nel caso in cui è stato poi condannato, segnala il New York Post.L'83enne Cosby, un tempo soprannominato il "papà d'America", è stato condannato per aver drogato e molestato la collaboratrice della Temple University nella sua tenuta fuori città.

