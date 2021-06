https://it.sputniknews.com/20210630/uffizi-di-firenze-direttore-vuol-tassare-lo-street-food-per-ripulire-la-citta-sporcata-dai-turisti-11951471.html

Uffizi di Firenze, direttore vuol tassare lo street food per ripulire la città sporcata dai turisti

Uffizi di Firenze, direttore vuol tassare lo street food per ripulire la città sporcata dai turisti

Il direttore degli Uffizi crede che qualcosa debba cambiare nella fruizione dell'arte a Firenze. Troppo turismo di massa che sporca e deturpa la città e le... 30.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-30T21:11+0200

2021-06-30T21:11+0200

2021-06-30T21:11+0200

firenze

turismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/10499531_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b89c20ec83ea080a39e2abba3c83df4a.jpg

La soluzione da lui prospettata è applicare una tassa alle attività commerciali dello street food fiorentino. L’obiettivo della tassa, fronteggiare le spese aggiuntive per la pulizia della città toscana allo scopo di ripristinare il decoro urbano e tutelare al contempo il patrimonio artistico....Oppure creare percorsi alternativiAltra soluzione ipotizzata dal direttore degli Uffizi, creare dei percorsi alternativi. E per percorsi alternativi intende aprire Firenze anche durante la bassa stagione dei mesi invernali.L’obiettivo è disperdere i turisti affinché non si concentrino solo intorno al museo, perché quando mangiano panini e cibo di strada, spalmano l’olio del panino e il ketchup anche sulla pietra serena del museo.

firenze

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

firenze, turismo