https://it.sputniknews.com/20210630/ue-raccomanda-uso-green-pass-anche-per-ristoranti-teatri-e-concerti-11952168.html

Ue raccomanda uso Green Pass anche per ristoranti, teatri e concerti

Ue raccomanda uso Green Pass anche per ristoranti, teatri e concerti

Domani 1° luglio entrerà in vigore il Green Pass in tutti i Paesi dell'Unione Europea, fatta eccezione per l'Irlanda, colpita da un attacco hacker. 30.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-30T16:04+0200

2021-06-30T16:04+0200

2021-06-30T16:04+0200

coronavirus nel mondo

società

unione europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/11702601_0:12:3073:1740_1920x0_80_0_0_d13c2c0cccf13a6bd63a6f8e62e5f089.jpg

Alla vigilia dell'entrata in vigore del Green Pass, nella conferenza stampa odierna il commissario per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza UE Didier Reynders ha espresso le raccomandazioni per l'uso di questo strumento che nell'ottica dei legislatori dovrebbe far ordine sulle riaperture dal punto di vista della sicurezza sanitaria, in particolare sulla mobilità e sul settore turistico.Tutto pronto per il Green Pass anche in Italia, dove però è in corso una discussione sull'opportunità di concedere questo documento solo alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale, in virtù della temutissima variante Delta del coronavirus, nota anche come variante indiana, che si distingue per la maggior contagiosità: secondo gli esperti, le persone vaccinate con una sole dose hanno un livello di protezione da questo ceppo di solo il 30%."La variante Delta è sufficientemente protetta con il vaccino, ma va male perché ancora abbiamo 2,6 milioni di persone ultrasessantenni non vaccinati. Un po' di preoccupazione c'è, perché se ridiamo il via al virus non se ne vede l'uscita", l'opinione espressa ad Agorà Estate su Rai Tre da Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di Malattie Infettive e Tropicali.La certificazione può essere richiesta e ottenuta da chi è stato vaccinato contro il Covid, da chi è in possesso di un referto che attesta la negatività al tampone molecolare o antigenico, oppure da chi è guarito dall'infezione.Il green pass funziona attraverso un codice a barre bidimensionale, il Qr code, ed è disponibile in versione digitale, per pc, tablet e smartphone, o cartacea.

https://it.sputniknews.com/20210628/falso-messaggio-whatsapp-sul-green-pass-scatta-lallarme-della-polizia-postale-11931796.html

https://it.sputniknews.com/20210617/draghi-firma-il-dpcm-per-il-green-pass-dal-1-luglio-sara-valido-in-tutta-lue-11786844.html

Don Camillo Più che giusto, chi non si vaccina se ne frega della sua salute e della salute altrui. Meglio tenerli lontani dalla comunità. 4

Andrea LA LIBERTÀ DELL' OCCIDENTE SI MANIFESTA ANCORA UNA VOLTA PER QUELLO CHE È: UNA CLAMOROSA FINZIONE. CHI SI VACCINA COSA TEME? NON È IMMUNIZZATO? LA LIBERTÀ DI SCELTA O C' È O NON C' È. CHI VUOLE DISCRIMINARE CHI NON SI VACCINA È UN FASCISTA. LUI SI CHE È UN PERICOLO PER LA COMUNITÀ. 1

4

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, società, unione europea