Tragedia nel cuneese: muore bambino di 10 anni nel rimorchio di un trattore

Le circostanze del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio nelle campagne del Roero non sono ancora del tutto chiare. Secondo i primi rilievi compiuti dai... 30.06.2021, Sputnik Italia

I soccorsi sono giunti tempestivamente ieri pomeriggio quando è stato chiesto l’intervento del 118 nei pressi di Sommariva Bosco, piccolo comune nelle campagne del Roero in provincia di Cuneo.I sanitari sono giunti direttamente in elisoccorso per accelerare i tempi ma non c’è stato nulla da fare.Stando alle informazioni trapelate il bambino si trovava a bordo di un rimorchio carico di grano appena trebbiato e sarebbe morto soffocato dal carico.Le autorità stanno indagando per capire esattamente la dinamica dell’incidente – non è chiaro se questi si trovasse nel rimorchio vuoto quando la mietitrebbia ha scaricato il carico di grano e lo ha ricoperto, se sia salito sul rimorchio successivamente per poi sprofondare inavvertitamente nel grano, oppure vi siano responsabilità per imperizia di adulti.

