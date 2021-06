https://it.sputniknews.com/20210630/sporta-denuncia-per-la-donna-49enne-morta-a-crotone-vaccinata-con-astrazeneca-11952466.html

Sporta denuncia per la donna 49enne morta a Crotone vaccinata con AstraZeneca

Sporta denuncia per la donna 49enne morta a Crotone vaccinata con AstraZeneca

I familiari dell'imprenditrice agricola Anna Biafora di Verzino hanno sporto denuncia contro ignoti per far luce sulle cause del decesso e accertare eventuali... 30.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-30T17:09+0200

2021-06-30T17:09+0200

2021-06-30T17:09+0200

astrazeneca

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

vaccino

calabria

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/10384415_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_bb981bed3a0711365626856fb73b427a.jpg

La famiglia della donna ha dato mandato ai legali Antonio Cozza e Nicodemo Gentile del foro di Perugia per presentare denuncia contro ignoti a seguito del decesso della loro congiunta in modo che la Procura di Crotone riesca ad accertare le cause del decesso ed individuare eventuali responsabilità. Lo riporta Il Crotonese. Anna Biafora è stata una delle ultime persone con meno di 60 anni ad ricevere la dose di AstraZeneca. All'inizio del mese di giugno, infatti, dopo il caso della 18enne Camilla Canepa, il Cts ha raccomandato la somministrazione dei vaccini adenovirali agli over 60, destinando alla vaccinazione eterologa quanti avevano già ricevuto la prima dose di AstraZeneca.I vaccini a vettore virale possono dare origine alla Vitt, una rara sindrome denominata trombocitopenia trombotica immune indotta da vaccino, caratterizzata da un abbattimento delle piastrine nel sangue che può portare a coaguli ed emorragie cerebrali.In Italia, seppur con una bassa incidenza, ci sono stati purtroppo alcuni casi di reazioni avverse letali col siero anti-Covid di AstraZeneca. In prevalenza le vittime sono state giovani donne.

calabria

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

astrazeneca, vaccinazione in italia, coronavirus in italia, vaccino, calabria, italia