https://it.sputniknews.com/20210630/sindaco-di-lampedusa-accusa-draghi-di-silenzio-sui-migranti-11945704.html

Sindaco di Lampedusa accusa Draghi di silenzio sui migranti

Sindaco di Lampedusa accusa Draghi di silenzio sui migranti

Sbarchi e tragedie davanti all'isola di Lampedusa fanno arrabbiare il sindaco che si rivolge ancora una volta a Draghi, al quale rinnova la richiesta di un... 30.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-30T10:42+0200

2021-06-30T10:42+0200

2021-06-30T10:42+0200

lampedusa

migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/11851621_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6e1f2a9fe8ae6afa5dfc847602688c89.jpg

Dopo l’ennesimo naufragio avvenuto questa mattina davanti all’isola di Lampedusa dove hanno perso la vita almeno 7 persone e vi sarebbero ulteriori 9 dispersi, il sindaco di Lampedusa Totò Martello rimprovera ancora una volta il presidente del Consiglio Mario Draghi, mentre l’hotspot di contrada Imbriacola si riempie di migranti sbarcati a centinaia nelle ultime ore.“Continua il silenzio nei confronti del sindaco di Lampedusa da parte del presidente Draghi. Sono passati 15 giorni, se non di più, da quando ho chiesto d'essere convocato per discutere di quello che avviene nel Mediterraneo. Non si vuole prendere coscienza di quello che succede”, ha detto il sindaco come riportato da TgCom 24.Lo scorso 13 giugno, dopo l’ennesima ondata di sbarchi a Lampedusa, il sindaco Totò Martello aveva chiesto un incontro urgente con il presidente del Consiglio per discutere dell’emergenza sbarchi di migranti sull’isola.Quella notte erano giunti sull’isola 692 nuovi migranti, una situazione insostenibile per la piccola isola.Secondo Martello si affronta la questione sempre e solo nell’ottica dell’emergenza, mentre “gli sbarchi a Lampedusa non sono una novità”. Ecco perché aveva chiesto “un approccio diverso”. Ed infine aveva affermato: “Si continua a non lavorare sulle partenze, sugli sbarchi, su questo aspetto non c'è nessun passo in avanti. Da anni. Stiamo affrontando il problema dell'accoglienza ma non quello delle migrazioni. È su questo che bisogna ragionare”.

giovanni Il falso sindaco falce e martello ,un pseudo kippato che fa finta di incazzarsi di giorno con i suoi superiori per poi di notte contare i PICCIOLI che gli hanno promesso e pagato per il suo lavoro di servo affiliato di confraternita! 1

1

lampedusa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lampedusa, migranti