https://it.sputniknews.com/20210630/scienziati-trovano-un-modo-inaspettato-di-far-mangiare-piu-verdure-ai-bambini-11942745.html

Scienziati trovano un modo inaspettato di far mangiare più verdure ai bambini

Scienziati trovano un modo inaspettato di far mangiare più verdure ai bambini

Un gruppo di ricercatori americani ha condotto uno studio in cui pone al centro il persistente dubbio dei genitori: come far magiare più verdure ai bambini? 30.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-30T23:43+0200

2021-06-30T23:43+0200

2021-06-30T23:43+0200

scienza e tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/11942581_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_16b1c3c8cd6b2920524713f1ecbeddf2.jpg

I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Appetite. All’esperimento, durato quattro settimane, hanno preso parte 67 bambini nella fascia d'età di 3-5 anni. Come verdure gli scienziati dell'Università della Pennsylvania hanno scelto broccoli e mais. Nel corso dell’esperimento nei piatti dei bambini è stata messa una quantità di verdure due volte superiore a quella normale. Al tempo stesso, le porzioni degli altri cibi sono rimaste invariate. Si è rivelato che in questo caso i bambini mangiano il 68% di verdure in più. Un effetto simile è stato registrato anche nell’esperimento con gli adulti. Notevole il fatto che l'aggiunta di olio o sale non ha avuto effetto sulla verdura consumata e un aumento della porzione si confermato una strategia più efficace. Tuttavia, i ricercatori hanno fatto notare che, sugli esiti finali dell’esperimento, potrebbe aver avuto un impatto la scelta di altri cibi nel piatto. Gli studiosi americani hanno dichiarato che questa strategia potrebbe essere utile ai genitori e nelle scuole per far mangiare più verdure ai bambini.

https://it.sputniknews.com/20210615/come-gestire-i-bambini-durante-il-lockdown-madre-taiwanese-arruola-due-oche-e-diviene-virale---foto-11753930.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scienza e tech